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Гэри Роуэтт возглавил "Сток Сити
Вылетевший из Премьер лиги "Сток Сити" объявил о назначении на пост главного тренера команды Гэри Роуэтта, ранее работавшего в "Дерби Каунти". С Роуэттом подписан контракт сроком на три года.
Напомним, что ранее должность главного тренера «Сток Сити» занимал Пол Ламберт, который покинул клуб по окончании сезона.
Пресс служба "Сток Сити"
Напомним, что ранее должность главного тренера «Сток Сити» занимал Пол Ламберт, который покинул клуб по окончании сезона.
Пресс служба "Сток Сити"
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