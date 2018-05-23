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Гэри Роуэтт возглавил "Сток Сити

Вылетевший из Премьер лиги "Сток Сити" объявил о назначении на пост главного тренера команды Гэри Роуэтта, ранее работавшего в "Дерби Каунти". С Роуэттом подписан контракт сроком на три года.

Напомним, что ранее должность главного тренера «Сток Сити» занимал Пол Ламберт, который покинул клуб по окончании сезона.

Пресс служба "Сток Сити"
Теги: Сток Сити
Сегодня, 08:13
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