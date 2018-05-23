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"Порту" готов расстаться с Ясином Брахими за 30 млн евро

Как сообщает O Jogo, полузащитник "Порту" Ясин Брахими покинет клуб этим летом.

Португальцы готовы рассмотреть предложения по 28-летнему алжирцу в размере 30 миллионов евро.

Игрок с 2014 года выступает за "Порту". В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 10 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах.
Теги: Порту Брахими
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