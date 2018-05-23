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Константин Генич: Эмери - не соответствует амбициям "Арсенала"

Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем назначении Унаи Эмери на должность главного тренера лондонского "Арсенала".

"На мой взгляд, выбор странноватый. По амбициям, "Арсеналу" больше бы подошел Леонарду Жардим из "Монако". Эмери - это не тренер для английского чемпионата и больших задач, именно таких. Мне не кажется, что Эмери подходящая кандидатура для такой команды, как "Арсенал", -
сказал Генич в эфире Спорт FM.
Теги: Арсенал Эмери Генич
Сегодня, 10:29
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
..мдя..." генич"...спец......ну подскажи Арсеналу.....как бутсы чистить.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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