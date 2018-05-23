Официально: Унаи Эмери новый главный тренер "Арсенала"

Испанский специалист Унаи Эмери стал новым главным тренером "Арсенала".46-летний испанец подписал трехлетний контракт с лондонским клубом и будет зарабатывать около 5 миллионов фунтов в год.Арсен Венгер, возглавлявший "Арсенал" на протяжении 22 лет, покинул клуб по окончании сезона-2017/18.