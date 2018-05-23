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Официально: Унаи Эмери новый главный тренер "Арсенала"

Испанский специалист Унаи Эмери стал новым главным тренером "Арсенала".

46-летний испанец подписал трехлетний контракт с лондонским клубом и будет зарабатывать около 5 миллионов фунтов в год.

Арсен Венгер, возглавлявший "Арсенал" на протяжении 22 лет, покинул клуб по окончании сезона-2017/18.

Официальный сайт "Арсенала"
Теги: Эмери Арсенал Венгер
Сегодня, 11:56
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(2)
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Как интересно: Дзюба оказался в Арсенале и Эмери оказался в Арсенале. Но есть нюанс...

Где то грустит один игрочишка


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: DimonYA
так у Венгера уже только один путь развития в его-то годы )

Тренеру всегда есть куда расти, даже возрастному.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Как интересно: Дзюба оказался в Арсенале и Эмери оказался в Арсенале. Но есть нюанс...


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 12:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
так у Венгера уже только один путь развития в его-то годы )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:00) #
  • +2
  •  (2)

Венгеру сильно не нужно расстраиваться. Как Клопп когда -то сказал: "Я дал этой Боруссии всё что мог, теперь у нас разные пути". Бывает, что человеку нужна перемена места, для дальнейшего развития.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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