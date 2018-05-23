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Унаи Эмери: я очень горд и счастлив начать новую главу в истории "Арсенала"

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал подписание контракта с клубом.

"Я счастлив присоединиться к одному из величайших футбольных клубов. "Арсенал" известен и любим по всему миру за свой стиль игры, приверженность к молодым игрокам, фантастический стадион и то, как клуб управляется.

Я очень рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории "Арсенала". Я встретился со Стэном и Джошом Кронке и понял, что у них большие амбиции насчет клуба. Они стремятся добиться успеха. Нахожусь в предвкушении того, что мы можем сделать вместе в будущем», цитирует Эмери официальный сайт клуба
Теги: Эмери Арсенал
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