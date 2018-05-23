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Источник: "ПСЖ" предлагает Джанлуиджи Буффону четырехлетний контракт

По информации La Repubblica, переговоры между "ПСЖ" и Джанлуиджи Буффоном проходят успешно.

Французский клуб предлагает футболисту контракт на четыре года, а не на два, как ранее сообщалось в прессе.
Теги: Буффон ПСЖ
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