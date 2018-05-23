Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104514
КБ-Гостевая 26602
Курилка 1512
Ситуация на юго-востоке Украины 119296
Товарищеские матчи сборной России 9
Политика и события в стране и мире 4041
Отдых в Крыму. 173
Баги сайта и форума 548

Новости партнеров

Клаудио Маркизио может переехать в MLS

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио этим летом завершит свои выступления за туринский клуб.

Маркизио хочет получать больше игровой практики, поэтому летом уйдет из "Юве".

Вероятнее всего, он продолжит карьеру в МЛС - у него есть предложения от нескольких клубов лиги

Football Italia
Теги: Маркизио Ювентус
Сегодня, 15:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.