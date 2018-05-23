Клаудио Маркизио может переехать в MLS

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио этим летом завершит свои выступления за туринский клуб.Маркизио хочет получать больше игровой практики, поэтому летом уйдет из "Юве".Вероятнее всего, он продолжит карьеру в МЛС - у него есть предложения от нескольких клубов лиги