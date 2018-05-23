Унаи Эмери: я горд работать в "Арсенале" после Венгера

Испанский специалист Унаи Эмери, который возглавил лондонский "Арсенал", рассказал о своих планах вместе с командой."Это большой вызов, я горд быть здесь и работать после Арсена Венгера. Для нас важны все титулы, и мы должны претендовать на все из них.Я считаю, что мы можем расти вместе с нашими игроками. Очень важно для клуба после двух лет без Лиги чемпионов работать, чтобы стать лучшей командой Англии, а затем и мира", — цитирует Эмери Mirror.