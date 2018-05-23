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Мать Криштиану Роналду: сын был нежеланным ребенком, я хотела сделать аборт

Мать игрока мадридского "Реала" Криштиану Роналду, Долорес Авейру, рассказала в своей автобиографической книге "Мужественная мать" о том, что футболист являлся нежеланным для нее ребенком.

"У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь.

Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого", — написала Авейру в книге.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 20:28
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№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 20:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот те раз! Совсем не похож на жертву аборта
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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