Глава УЕФА раскритиковал планы Инфантино о финансировании клубного ЧМ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил с критикой идеи главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, чтобы финансирование нового формата клубного чемпионата мира исходило от частного фонда из Саудовской Аравии."Я не могу согласиться с тем, что некоторые люди, ослепленные стремлением к прибыли, рассматривают возможность продать душу футбольных турниров частным фондам, репутация которых неясна.Пока я буду президентом УЕФА, мы не будем преследовать эгоистичные цели или скрываться за ложными предлогами", — цитирует Чеферина AP.