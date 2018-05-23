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Глава УЕФА раскритиковал планы Инфантино о финансировании клубного ЧМ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил с критикой идеи главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, чтобы финансирование нового формата клубного чемпионата мира исходило от частного фонда из Саудовской Аравии.

"Я не могу согласиться с тем, что некоторые люди, ослепленные стремлением к прибыли, рассматривают возможность продать душу футбольных турниров частным фондам, репутация которых неясна.

Пока я буду президентом УЕФА, мы не будем преследовать эгоистичные цели или скрываться за ложными предлогами", — цитирует Чеферина AP.

"Газета.ру"
Сегодня, 22:12
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