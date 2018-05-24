Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4048
Отдых в Крыму. 174
Ситуация на юго-востоке Украины 119303
Зенит 104531
КБ-Гостевая 26609
Курилка 1512
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709

Новости партнеров

"Атлетико" предлагает Гризманну на 10 млн больше "Барселоны

Мадридский "Атлетико" предлагает своему форварду Антуану Гризманну рекордный контракт, чтобы он отказался от перехода в "Барселону"

"Барса" предлагает 27-летнему футболисту контракт с зарплатой около 15 млн евро за сезон, но "матрасники" готовы платить французу 25 млн евро.

Ранее была информация, что Гризманн решил остаться в "Атлетико", но после свиста мадридских болельщиков он снова сомневается.

Daily Mail
Теги: Гризманн Барселона Атлетико
Сегодня, 09:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:35) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Sergey Nasirov_2
Я думаю играть в одной из лучших команд современности куда заманчивей .


Просто Вы не осознаете разницы между числами 25 и 15, когда дело касается миллионов евро... )))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:16) #
  • -1
  •  (1)

Ну все зависит чего он сам хочет. Я думаю играть в одной из лучших команд современности куда заманчивей .Атлетико классный клуб и очень стабильный ,держит свой уровень .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.