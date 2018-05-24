"Атлетико" предлагает Гризманну на 10 млн больше "Барселоны

Мадридский "Атлетико" предлагает своему форварду Антуану Гризманну рекордный контракт, чтобы он отказался от перехода в "Барселону""Барса" предлагает 27-летнему футболисту контракт с зарплатой около 15 млн евро за сезон, но "матрасники" готовы платить французу 25 млн евро.Ранее была информация, что Гризманн решил остаться в "Атлетико", но после свиста мадридских болельщиков он снова сомневается.