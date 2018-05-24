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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Тоби Алдервейрелду
По данным Mirror, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда 75 млн фунтов
Стороны начнут переговоры на следующей неделе. Ранее Алдервейрелд не стал продлевать контракт со "шпорами".
Стороны начнут переговоры на следующей неделе. Ранее Алдервейрелд не стал продлевать контракт со "шпорами".
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