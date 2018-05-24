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Маурицио Сарри недоволен руководством "Наполи"

Бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри выразил недовольство тем, как повело себя руководство клуба по отношению нему.

Как сообщает источник, тренер считает, что его уволили, чтобы освободить место для Анчелотти, и ему это очень не понравилось.

"Я не заслужил, чтобы меня вот так "ликвидировали", наблюдая за этим по ТВ, за эти три года мне пришлось стерпеть многие неприятные вещи", - цитирует Сарри Il Mattino
Теги: Сарри
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