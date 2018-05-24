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Жоффри Кондогбиа перешел в "Валенсию"

Пресс-служба "Валенсии" сообщает, что клуб выкупил у "Интера" полузащитника Жоффри Кондогбиа.

Трансферам обошелся "летучим мышам" в 25 млн евро. Контракт заключен до 2022 года. Сумма отступных составляет 80 млн евро.

Напомним, что прошлый сезон Кондогбиа провел в аренде в "Валенсии".
Теги: Кондогбиа Интер Валенсия
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