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Хави продолжит играть в Катаре

Полузащитник Хави продлил контракт с катарским клубом "Аль-Садд". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт 38-летнего испанца исткал текущим летом. Однако стороны договорились о его продлении еще на два года.

Хави перешел из "Барселоны" в "Аль-Садд" в 2015 году. За все время испанец провел 64 матча за катарский клуб, в которых забил 17 голов и сделал 21 результативную передачу.
Теги: Хави
Сегодня, 17:36
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№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
провел 64 матча за катарский клуб, в которых забил 17 голов и сделал 21 результативную передачу.
крутая статистика, особенно для 38-летнего...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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