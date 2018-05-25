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"Порту" продлил контракт с Сержиу Консейсау

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт португальской команды.

Новый контракт между португальским клубом и 43-летним специалистом рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что может возглавить английский "Эвертон". Специалист также контактировал с клубами из Испании и Италии.

Добавим, что "Порту" под руководством Консейсау впервые с 2013 года стал чемпионом Португалии.
Теги: Порту
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