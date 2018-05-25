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Агент Марко Асенсио: "Реал" отклонил два невероятных предложения по моему клиенту

Горацио Гахиоли, агент полузащитника Марко Асенсио, рассказал, что "Реал" отклонил предложения о трансфере игрока. AS.

"Мадридский клуб получил два предложения от клубов английской Премьер-лиги по Марко Асенсио, каждое по € 150 млн. "Реал" ответил отказом на оба, потому что у Асенсио невероятное будущее", - цитирует агента AS.

Также Гахиоли подтвердил, что Асенсио мог подписать контракт с "Барселоной" перед переходом в "Реал".
Теги: Асенсио Реал
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