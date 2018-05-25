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Пако Алькасер может продолжить карьеру в "Бетисе"

"Бетис" хочет подписать форварда "Барселоны" Пако Алькасера

Андалусский клуб хочет подписать непроходящего в состав "Барсы" 24-летнего футболиста, чтобы построить конкурентоспособную команду в Лиге Европы. "Бетис" устроит и аренда, и выкуп Алькасера.

Mundo Deportivo
Теги: Алькасер Бетис Барселона
Сегодня, 11:20
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:43) #
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Хотелось бы. У Бетиса не плохая банда постепенно формируется.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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