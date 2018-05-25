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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (30)
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (30)
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Источник: "Реал" готов заплатить за Марко Верратти 150 млн евро (4)
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Хави продолжит играть в Катаре (1)
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Пако Алькасер может продолжить карьеру в "Бетисе"
"Бетис" хочет подписать форварда "Барселоны" Пако Алькасера
Андалусский клуб хочет подписать непроходящего в состав "Барсы" 24-летнего футболиста, чтобы построить конкурентоспособную команду в Лиге Европы. "Бетис" устроит и аренда, и выкуп Алькасера.
Mundo Deportivo
Андалусский клуб хочет подписать непроходящего в состав "Барсы" 24-летнего футболиста, чтобы построить конкурентоспособную команду в Лиге Европы. "Бетис" устроит и аренда, и выкуп Алькасера.
Mundo Deportivo
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