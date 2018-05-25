Пако Алькасер может продолжить карьеру в "Бетисе"

"Бетис" хочет подписать форварда "Барселоны" Пако АлькасераАндалусский клуб хочет подписать непроходящего в состав "Барсы" 24-летнего футболиста, чтобы построить конкурентоспособную команду в Лиге Европы. "Бетис" устроит и аренда, и выкуп Алькасера.