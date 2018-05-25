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Агент Буффона: переговоры с "ПСЖ" в завершающей стадии

Сильвано Мартина, представитель Джанлуиджи Буффона, прокомментировал переговоры с "Пари Сен-Жермен".

"Переговоры проходят успешно. Будем рады, если Джиджи проведет следующий сезон в Париже", – приводит заявление агента Goal со ссылкой на Le Parisien.
Теги: Буффон ПСЖ
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