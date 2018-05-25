Адриен Рабьо объяснил отказ от вызова в сборную Франции на ЧМ-2018

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо назвал причину отказа от включения в резервный список сборной Франции на чемпионате мира 2018 года в России."Мое решение отказаться быть в числе резервистов объясняется тем, что я считаю, что решение сборной в отношении меня не отвечает никакой спортивной логике, так как на протяжении всех этих лет мои результаты говорили, что двери в сборную для меня открыты", — цитирует Рабьо Le Point.