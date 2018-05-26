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Источник: Фрэнк Лэмпард возглавит "Дерби Каунти"

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард может начать тренерскую карьеру в английском чемпионшипе.

Его кандидатуру рассматривает клуб "Дерби Каунти". С ним будет проведено собеседование и по его итогам будет решено, вести ли дальнейшие переговоры.

Ранее Лэмпарда связывали с возможным назначением в "Ипсвич" или "Оксфорд".

BBC
Теги: Лэмпард Дерби Каунти
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