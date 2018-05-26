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Марио Балотелли заинтересовал "Парму"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Как сообщает Corriere della Sera, в услугах 27-летнего итальянца заинтересована "Парма", вновь вернувшаяся в высший дивизион.

Контракт нападающего с французским клубом истекает этим летом.
Теги: Парма Балотелли
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