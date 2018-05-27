Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии.Издание The Daily Mail отмечает, что французский специалист рассмотрит предложение из Японии, если оно поступит.Ранее сообщалось, что Венгер, проведя в клубе 22 года, покинул команду по окончании сезона.