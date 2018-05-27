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Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии.

Издание The Daily Mail отмечает, что французский специалист рассмотрит предложение из Японии, если оно поступит.

Ранее сообщалось, что Венгер, проведя в клубе 22 года, покинул команду по окончании сезона.

"Газета.ру"
Теги: Венгер
Сегодня, 19:19
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№1 Написал: Axreniks (Сегодня, 19:27) #
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А может в Тулу?
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
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