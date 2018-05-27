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Леонид Слуцкий присоединится к "Витессу" в конце июня

Голландский "Витесс" уладил последние формальности с назначением на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

47-летний специалист и его помощник Олег Яровинский получили разрешение на работу в Голландии.

Первую тренировку в новой команде Слуцкий проведет в воскресенье, 24 июня, в Папендале.

Официальный сайт "Витесса"
Теги: Слуцкий Витесс
Вчера, 22:49
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3
(1)
№3 Написал: avnik море (Вчера, 23:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может в Попендале? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Вчера, 22:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: колокольчик
Папендале это круто

Это мечта всех русских, пожить хоть полгода в Папендале - это рай!
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: колокольчик москва (Вчера, 22:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Папендале это круто


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
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