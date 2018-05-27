Леонид Слуцкий присоединится к "Витессу" в конце июня

Голландский "Витесс" уладил последние формальности с назначением на пост главного тренера Леонида Слуцкого.47-летний специалист и его помощник Олег Яровинский получили разрешение на работу в Голландии.Первую тренировку в новой команде Слуцкий проведет в воскресенье, 24 июня, в Папендале.