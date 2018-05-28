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Пять клубов из Мадрида сыграют в следующем сезоне Ла лиги

Впервые в истории в сезоне-2018/19 в высшем испанском дивизионе сыграют сразу пять команд из Мадрида – "Атлетико", "Леганес", "Райо Вальекано", "Реал" и "Хетафе".

Напомним, "Райо Вальекано" сыграет в примере в следующем сезоне впервые с 2016 года.

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Теги: Реал Атлетико Леганес Райо Вальекано Хетафе
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