Пять клубов из Мадрида сыграют в следующем сезоне Ла лиги

Впервые в истории в сезоне-2018/19 в высшем испанском дивизионе сыграют сразу пять команд из Мадрида – "Атлетико", "Леганес", "Райо Вальекано", "Реал" и "Хетафе".Напомним, "Райо Вальекано" сыграет в примере в следующем сезоне впервые с 2016 года.