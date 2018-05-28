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Роналду поблагодарил болельщиков и пообещал увидеться с ними в следующем году

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду обратился к болельщикам во время чемпионского парада в честь победы в Лиге чемпионов.

Как сообщает AS, лидер атак мадридцев поблагодарил фанатов за поддержку и в конце произнес: "Всем спасибо, увидимся в следующем году".
Теги: Роналду Реал
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