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Неймар: информация о моем переходе в "Реал" полная чушь

Нападающий "ПСЖ" Неймар опроверг слухи о своем возможном уходе из парижского клуба.

"Сейчас я сосредоточен на своем восстановлении и на Чемпионате мира. Люди обсуждают мой переход в "Реал", но это полная чушь. Не стоит даже отвечать, - приводит слова Неймара Globo.

Ранее сообщалось, что игрок летом может перейти в "Реал".
Теги: Неймар Сборная Бразилии
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