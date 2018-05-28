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Лучано Спаллетти: хочу продлить контракт с "Интером"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что готов и дальше работать в клубе.

"У меня пока есть действующий контракт и пока нет новостей о его продлении. Еще есть время. Я хочу остаться, меня здесь все устраивает. "Интер", кажется, тоже хочет продолжить сотрудничество", - приводит слова тренера RMC Sport.

Миланцы по итогам завершившегося сезона заняли четвертое место в Серии А.
Теги: Спаллетти Интер
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