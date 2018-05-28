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"Рома" объявила о переходе Анте Чорича

Полузащитник загребского "Динамо" Анте Чорич стал игроком "Ромы", передает пресс-служба итальянского клуба.

Контракт 21-летнего хорвата рассчитан до 30 июня 2023 года. Римляне заплатили за Чорича 6 миллионов евро.

Чорич в прошедшем сезоне сыграл в 24 матчах и забил 3 гола.
Теги: Рома Трансферы
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