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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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20:22
Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой
Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой
18:06
Виктор Пышкин: в случае введения двухматчевого формата игры Кубка будут проходить в феврале (1)
Виктор Пышкин: в случае введения двухматчевого формата игры Кубка будут проходить в феврале (1)
Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой
Международный совет футбольных ассоциаций ввел новые правила.
Теперь футболисты, которые будут показывать арбитру жест, подразумевающий просмотр видеоповтора, будут наказаны желтой карточкой. Тренеры же тоже получат предупреждение, но устное, без удаления.
Теперь футболисты, которые будут показывать арбитру жест, подразумевающий просмотр видеоповтора, будут наказаны желтой карточкой. Тренеры же тоже получат предупреждение, но устное, без удаления.
VAR: Laws of the Game 2018/2019 ?— The IFAB (@TheIFAB) May 28, 2018
Players or substitutes who use the ‘review’ (TV) signal will be shown a yellow card.
Anyone entering the referee review area will be cautioned (player/substitute) or given a public warning (coach/team official).
? https://t.co/65jYZh7MCh pic.twitter.com/xLbba8a73c
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