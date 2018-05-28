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Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой

Международный совет футбольных ассоциаций ввел новые правила.

Теперь футболисты, которые будут показывать арбитру жест, подразумевающий просмотр видеоповтора, будут наказаны желтой карточкой. Тренеры же тоже получат предупреждение, но устное, без удаления.

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