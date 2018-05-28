Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой

VAR: Laws of the Game 2018/2019 ?

Players or substitutes who use the ‘review’ (TV) signal will be shown a yellow card.

Anyone entering the referee review area will be cautioned (player/substitute) or given a public warning (coach/team official).

? https://t.co/65jYZh7MCh pic.twitter.com/xLbba8a73c — The IFAB (@TheIFAB) May 28, 2018

Международный совет футбольных ассоциаций ввел новые правила.Теперь футболисты, которые будут показывать арбитру жест, подразумевающий просмотр видеоповтора, будут наказаны желтой карточкой. Тренеры же тоже получат предупреждение, но устное, без удаления.