"Ювентус" хочет приобрести Маттео Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в "Ювентусе", передает Tuttosport.Туринский клуб готов предложить 15 миллионов евро за 28-летнего итальянца.Сообщается, что защитник недоволен своим положением запасного в английском клубе.