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"Ювентус" хочет приобрести Маттео Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в "Ювентусе", передает Tuttosport.

Туринский клуб готов предложить 15 миллионов евро за 28-летнего итальянца.

Сообщается, что защитник недоволен своим положением запасного в английском клубе.
Теги: Дармиан Манчестер Юнайтед Ювентус Трансферы
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