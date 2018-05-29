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Нападающий "Айнтрахта" перешел в "Боруссию"

Нападающий "Айнтрахта" Мариус Вулф продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии".

"Моя цель — добиться успеха в Дортмунде в ближайшие годы и, если будет возможно, выиграть какой-либо титул", — заявил Вулф.

Теги: Айнтрахт Боруссия Д Трансферы
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