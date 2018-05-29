Нападающий "Айнтрахта" перешел в "Боруссию"

Sehr guter Transfers! Willkommen beim geilsten Verein der Welt Marius!?? — Patrick (@PatrickWeczerek) May 28, 2018

Нападающий "Айнтрахта" Мариус Вулф продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии"."Моя цель — добиться успеха в Дортмунде в ближайшие годы и, если будет возможно, выиграть какой-либо титул", — заявил Вулф.