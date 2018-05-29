Мохамед Салах пройдет курс лечения в Испании

Нападающий "Ливерпуля"Мохамед Салах в Испании пройдет курс лечения от травмы, которую получил в финале Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Египта.В Испании Салах будет находиться под наблюдением врачей мерсисайдского клуба и национальной команды.