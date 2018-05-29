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Мемфис Депай может перейти в "Милан" за 40 миллионов евро

Вингер "Лиона" Мемфис Депай в летнее трансферное окно может перебраться в Италию.

Как утверждает Gazzetta dello Sport, "Милан" сделает французскому "Лиону" предложение в размера 40 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 24-летний голландец сыграл в 51 матче во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 17 голевых передач.
Теги: Депай Милан лион
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