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СМИ: "Ювентус" предложил "Интеру" Игуаина и 50 млн евро за Икарди

"Ювентус" намерен приобрести в межсезонье форварда "Интера" Мауро Икарди.

По информации Corriere della Sera, За 25-летнего аргентинца туринцы предложили нападающего Гонсало Игуаина и 50 млн евро в придачу.


Теги: Игуаин Икарди
Сегодня, 10:12
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№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цифры трансферов за сегодняшний день ужасают... меньше 40 лямов нет нигде...
Круговорот бабла в футболе smiley


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
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