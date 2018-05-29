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Антонио Кассано: я ненавижу Страмаччони!

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано признался, что ненавидит бывшего главного тренера "Интера" Андреа Страмаччони, под руководством которого футболист работал в сезоне-2012/13.


"В своей жизни я встречал много плохих людей, но худшим был, без сомнения, Страмаччони. Я не считаю его честным и справедливым человеком. Он из тех людей, которые постоянно говорят гадости за твоей спиной, делают все, чтобы угодить себе.

Я редко выясняю отношения, применяя физическую силу, но здесь бы она пригодилась. Это тот человек, которого я ненавижу", — приводит слова Кассано Sky Sports Italia.
Теги: Кассано
Сегодня, 11:29
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№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Бог с ним! рок его такой.
Но зачем же жив Костаки,
Когда в поле Разорваки...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Страмаччони, в переде на казачий говор означает - срамной, некудышний
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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