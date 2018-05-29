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Источник: Матео Ковачич перейдет в "Ювентус" за 50 миллионов евро

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич может вернуться в Италию.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, интерес к хорвату проявляет "Ювентус". По данным источника, туринцы готовы заплатить за Ковачича 50 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в контракте игрока с "Реалом".

Сам Ковачич готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб, поскольку в "Реале" играет нерегулярно.
Теги: Ковачич Ювентус
Сегодня, 12:49
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(0)
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Надо ограничить число игроков в клубах,чтобы было определённое количество, а то хорошие игроки и не играют. ( нас это тоже касается)


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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