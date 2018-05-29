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"Реал" готов выплатить сумму отступных за защитника "Атлетико" Хосе Хименеса

"Реал" намерен усилить линию обороны в летнее трансферное окно и уже определился с главной целью.

Как сообщает Marca, руководство "сливочных" нацелилось на приобретение защитника мадридского "Атлетико" Хосе Марии Хименеса. В контракте уругвайского футболиста прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. В клубе считают, что Хименес – лучший вариант из доступных на рынке в настоящий момент и что он является именно тем игроком, который нужен главному тренеру команды Зинедину Зидану.

В прошедшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 23 матчах испанской Примеры.
Теги: Реал Хименес
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№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:01) #
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Пёс ДецЪ, как мешки цены вздувают.
Что здесь, что в соседних мессах.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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