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"Алавес" выкупил Йона Гвидетти у "Сельты"

Нападающий Йон Гвидетти подписал контракт с "Алавесом".

Как отмечает пресс-служба клуба, права на 26-летнего шведа были выкуплены у "Сельты", соглашение с игроком рассчитано до 2022 года.

Футболист с января выступал за "Алавес" на правах аренды. В сезоне-2017/18 он сыграл в 19 матчах во всех турнирах за "Алавес", забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Алавес Гвидетти
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