Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104592
|Политика и события в стране и мире
|4160
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119378
|LIVERPOOL FC
|2532
|Мировые трансферы
|329
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|68
|Отдых в Крыму.
|180
|Баги сайта и форума
|551
Опрос:
Как сыграет Россия с Австрией?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:49
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
10:23
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе претендует на пост спортивного директора "Балтики" (1)
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе претендует на пост спортивного директора "Балтики" (1)
03:31
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
"Алавес" выкупил Йона Гвидетти у "Сельты"
Нападающий Йон Гвидетти подписал контракт с "Алавесом".
Как отмечает пресс-служба клуба, права на 26-летнего шведа были выкуплены у "Сельты", соглашение с игроком рассчитано до 2022 года.
Футболист с января выступал за "Алавес" на правах аренды. В сезоне-2017/18 он сыграл в 19 матчах во всех турнирах за "Алавес", забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Как отмечает пресс-служба клуба, права на 26-летнего шведа были выкуплены у "Сельты", соглашение с игроком рассчитано до 2022 года.
Футболист с января выступал за "Алавес" на правах аренды. В сезоне-2017/18 он сыграл в 19 матчах во всех турнирах за "Алавес", забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.