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Криштиану Роналду пропал с сайта "Реала"

На официальном сайте клубного магазина "Реала" из раздела "состав" исчезло изображение нападающего Криштиану Роналду. На его месте изображена только футболка с номером 7.

Звезда сборной Португалии, пятикратный обладатель "Золотого мяча" после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (3:1) намекнул на уход из "Реала", однако во время чемпионского парада пообещал болельщикам "увидеться в следующем году". Футболисты "сливочных" и фанаты скандировали его имя и просили остаться.

Криштиану Роналду пропал с сайта "Реала"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 17:04
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Она Марокко улетел, на время


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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