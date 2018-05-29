Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба может переехать в Англию в ближайшее время.По информации Diario Sport, в услугах футболиста заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси".Есть вероятность, что сине-гранатовые пока не предложили крайнему защитнику сборной Испании продлить контракт, поэтому английские клубы пристально следят за ситуацией.