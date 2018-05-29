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Жорди Альба может переехать в Англию

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба может переехать в Англию в ближайшее время.

По информации Diario Sport, в услугах футболиста заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси".

Есть вероятность, что сине-гранатовые пока не предложили крайнему защитнику сборной Испании продлить контракт, поэтому английские клубы пристально следят за ситуацией.

"Газета.ру"
Теги: Альба Манчестер Юнайтед Челси Барселона Трансферы
Сегодня, 20:19
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2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше в Барсе, а в Англии лучше в Сити.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (1)
online

Алаба
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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