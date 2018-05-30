Врач "Ливерпуля": Салах восстановится в течение трех-четырех недель

Физиотерапевт "Ливерпуля" Рубен Понс огласил сроки восстановления полузащитника клуба и сборной Египта Мохаммеда Салаха."Он восстановится в течение трех-четырех недель, но мы попытаемся сократить эти сроки, это наша главная цель. Мы сразу поняли, что случилось что-то серьезное, как только Салах упал на землю. Он никогда не жалуется, мы боялись худшего. Мы были на поле до перерыва, я был опустошен, но пытался передать спокойствие. Сказал ему, чтобы он не слишком беспокоился. Мы помогли ему изменить настроение, потому что один он не мог это сделать", — передает слова врача мерсисайдцев испанское издание Marca.