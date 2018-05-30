Миралем Пьянич попал в сферу интересов "Барселоны" и "Реала"

Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич попал в сферу интересов каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала".Как передает английское издание Sky Sports, 28-летний босниец рассматривается «сливочными» в качестве долгосрочной замены центральному полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу.Трансфер игрока оценивается в €65 млн.По информации Onze Mondial, что сине-гранатовые готовы сделать щедрое предложение "Ювентусу" за футболиста национальной команды Боснии и Герцеговины.