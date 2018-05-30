Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104625
Политика и события в стране и мире 4178
Ситуация на юго-востоке Украины 119391
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 69
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Миралем Пьянич попал в сферу интересов "Барселоны" и "Реала"

Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич попал в сферу интересов каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала".

Как передает английское издание Sky Sports, 28-летний босниец рассматривается «сливочными» в качестве долгосрочной замены центральному полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу.

Трансфер игрока оценивается в €65 млн.

По информации Onze Mondial, что сине-гранатовые готовы сделать щедрое предложение "Ювентусу" за футболиста национальной команды Боснии и Герцеговины.

"Газета.ру"
Теги: Пьянич Ювентус Реал Барселона
Сегодня, 01:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.