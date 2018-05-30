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"Реал" увеличит комнату для трофеев, чтобы поставить туда 13-й Кубок Чемпионов

Мадридскому "Реала" не хватает площади помещения, где выставляют реплики завоеванных Кубков чемпионов.

На днях мадридский клуб завоевал уже 13-й кубок, переиграв в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" (3:1).

В связи с этим помещение придется расширять, чтобы можно было выставить одновременно все 13 трофеев.

Ранее "Реалу" уже приходилось так поступать. В клубе после 10-й победы в Лиге чемпионов решили выставлять кубки в отдельном помещении, и на 11-й трофей места хватило, а на 12-й – нет. Тогда комнату расширили в первый раз, а теперь расширят еще раз.

Marca
Теги: Реал
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