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УЕФА решил провести ребрендинг Лиги Европы

У Лиги Европы будет новые стиль, дизайн и гимн

Ключевые элементы - цвета и логотип - остались без изменений, но визуальное выражение приняло более острые черты. Вместо "волны энергии", изображающей связь между футболистами и болельщиками, было решено использовать сочетание ломаных линий и плоскостей. При создании дизайнеры вдохновлялись основным элементом трофея Лиги Европы - коваными сторонами кубка, сходящимися под острым углом.

У турнира будет новый официальный мяч от компании Molten. В нем также отражена символика с энергетическим разрядом. У Лиги Европы появится новый гимн, который сочетает современные и классические элементы.

С тем, как будет выглядеть обновленный дизайн Лиги Европы, можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.
Сегодня, 14:26
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№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 15:00) #
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мля, я только к этому гимну привык. так опять новый.


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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