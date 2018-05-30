Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119435
Зенит 104639
Политика и события в стране и мире 4193
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180

Новости партнеров

"Реал" приобрел 18-летнего форварда

Мадридский "Реал" приобрел 18-летнего форварда Родриго Родригес.

Трансфер игрока обошелся сливочным в €4,15 млн. Агентство NG Soccer выложило в твиттере фотографию своего клиента с футболкой клуба из Мадрида.

"Это мечта – носить футболку лучшего клуба в мире. Я уверен, что это прекрасное место, чтобы расти как игрок. Надеюсь, мы сможем завоевать много титулов и порадуем болельщиков", — сказал Родригес.

"Газета.ру"
Теги: Реал
Вчера, 23:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.