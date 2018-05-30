Мадридский "Реал" приобрел 18-летнего форварда Родриго Родригес.Трансфер игрока обошелся сливочным в €4,15 млн. Агентство NG Soccer выложило в твиттере фотографию своего клиента с футболкой клуба из Мадрида."Это мечта – носить футболку лучшего клуба в мире. Я уверен, что это прекрасное место, чтобы расти как игрок. Надеюсь, мы сможем завоевать много титулов и порадуем болельщиков", — сказал Родригес.