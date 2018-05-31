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Тибо Куртуа может покинуть "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа, который через год может стать свободным агентом, не может договориться с клубом о новом контракте.

В этой связи лондонцы рассматривают возможность продажи 26-летнего бельгийца, сообщает в твиттере Джанлука Ди Марцио.

За ситуацией следят "Реал" и "Ливерпуль".

Теги: Куртуа Челси
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