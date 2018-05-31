Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером "Дерби Каунти"

Экс-капитан "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Дерби Каунти".Лэмпард подписал контракт с клубом на 3 сезона.В сезоне-2017/18 "Дерби Каунти" занял 6-е место в чемпионшипе. В плей-офф за выход в премьер-лигу они проиграли "Фулхэму" по сумме двух матчей (1:0, 0:2).