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Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером "Дерби Каунти"

Экс-капитан "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Дерби Каунти".

Лэмпард подписал контракт с клубом на 3 сезона.

В сезоне-2017/18 "Дерби Каунти" занял 6-е место в чемпионшипе. В плей-офф за выход в премьер-лигу они проиграли "Фулхэму" по сумме двух матчей (1:0, 0:2).

Официальный сайт "Дерби Каунти"
Теги: Лэмпард Дерби Каунти
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