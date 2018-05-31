Официально: Зинедин Зидан объявил об уходе из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сегодня на пресс-конференции официально объявил об уходе со своего поста.4 января 2016 года французский специалист был назначен главным тренером «Реала», сменив на посту Рафаэля Бенитеса.Под его руководством "Реал" стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА (дважды) и победителем клубного чемпионата мира (дважды). В общей сложности королевский клуб завоевал вместе с Зиданом девять трофеев.