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Официально: Зинедин Зидан объявил об уходе из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сегодня на пресс-конференции официально объявил об уходе со своего поста.

4 января 2016 года французский специалист был назначен главным тренером «Реала», сменив на посту Рафаэля Бенитеса.

Под его руководством "Реал" стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА (дважды) и победителем клубного чемпионата мира (дважды). В общей сложности королевский клуб завоевал вместе с Зиданом девять трофеев.
Сегодня, 14:20
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24
(7)
№24 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Virgil Cane
Пивовед,
Да, та симуляция была ещё смешнее легендарной симуляции Ривалдо. Рамос всегда так играл. Сам ломает игроков и сам же валяется в слезах. Помню, как-то давно в матче сборных за Милнером охоту так же вёл, вроде, если ничего не путаю.


неинтересно было- так вики полистал- а ведь у него . оказывается два сына..

так и вижу- приходит Рамос домой, к нему бегут его личинки:
- Папа папа, ну, что ты сегодня сделал в матче ?
- а сегодня , детки, я сломал гадкого Салаха, и подставил Мане. Я упал и сделал вид, что мне очень больно, а сам чуть не засмеялся. А судья лох и ничего не понял и всех их наказал.
- Молодец, папка, ты наш кумир ! Мы гордимся тобой !

знаю, что вымысел, но всё равно, его же спрашивают дежурное *как день прошёл* ?

чудовище. и пох что тискает кубки Чемпионов..
быть Чемпионом- не обязательно быть дерьмом при этом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№23 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 15:42) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Пивовед,
Да, та симуляция была ещё смешнее легендарной симуляции Ривалдо. Рамос всегда так играл. Сам ломает игроков и сам же валяется в слезах. Помню, как-то давно в матче сборных за Милнером охоту так же вёл, вроде, если ничего не путаю.


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№22 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Сборную свою, после ЧМ, возглавит.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:34) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Virgil Cane
Цитата: stainless
Asking,
- ...Из команды о своем решении я сообщил пока только Серхио Рамосу, капитану. Он отнесся с уважением к нему, пожелал мне удачи, ударил меня локтём в голову и вывихнул мне плечо.

редкостная дрянь этот Рамос.
не только в моменте намеренного травмирования Салаха, но и в моменте жёлтой карточки Манэ.
создалось впечатление. что этот Рамос целенаправленно охотился за сенегальцем, пару раз стреляя холостыми (когда, например, рухнул, держась за морду), но всё-таки подставился, картинно взлетев в воздух, корчась от псевдоболи в ноге.
на повторе хорошо видно, как он целенаправленно высматривает за спиной приближающегося Мане,выжидает и картинно рушится от малого касания.
а судья купился.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№20 Написал: liasport433 (Сегодня, 15:32) #
  • 0
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online

зидан вчера увидел черчесова и понял что он не тренер
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№19 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 15:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: stainless
Asking,
- ...Из команды о своем решении я сообщил пока только Серхио Рамосу, капитану. Он отнесся с уважением к нему, пожелал мне удачи, ударил меня локтём в голову и вывихнул мне плечо.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№18 Написал: Батька (Сегодня, 15:28) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: stepanmlc
Вот это нежданчик, и кто теперь в Реал ?

Хаби Алонсо у него 1 июня экзамен и лицензия будет ... с ним опять 3 ЛЧ выиграют ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:25) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Браво, Мастер !
Поступок Гения.
На пике славы уходит Непобеждённый.
Легенда.
Три Кубка Лиги Чемпионов подряд на тренерском посту.

давайте, последующие, дерзайте, повторяйте пока Мастер отдыхает ! sunglasses


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: VirGON (Сегодня, 15:13) #
  • +1
  •  (1)

совершенно верное решение,надо уходить на пике славы,а не пока начал проигрывать
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№15 Написал: stainless (Сегодня, 14:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Asking,
- Я пока не собираюсь тренировать другой клуб, - рассказал Зидан на пресс-конференции. - Из команды о своем решении я сообщил пока только Серхио Рамосу, капитану. Он отнесся с уважением к нему и пожелал мне удачи.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: Asking (Сегодня, 14:53) #
  • -2
  •  (4)

ПСЖ на низком старте


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: Денис1981 (Сегодня, 14:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Решил уйти из Реала на пике успеха
Регистрация: 14.07.2016 [жалоба]
№12 Написал: tuner (Сегодня, 14:51) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: дядя Витя
А в Зените ужо занято joy

Не беда. Семак уйдёт в "Реал".
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№11 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 14:47) #
  • -3
  •  (3)
online

Наверняка сборная, либо Юве!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:46) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
За 2,5 года девять титулов, из них три ЛЧ подряд. Таких ещё не было никогда. Видимо мотивации уже нет, отдохнуть решил. Потом наверняка опять на подвиги потянет. В любом случае удачи ЗиЗу. Великий игрок, великий тренер!
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:43) #
  • -2
  •  (2)

Lokoflesh,
хочет новый вызов,возможно ювентус,!,?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот что Кариус двумя своими ляпами устроил, всю сюдьбу свою, Пула, ЗиЗу и КриРо изменил напрочь.
Последний трофей был совсем на шару выигран, а с Барсой трудно тягаться в Ла Лиге.
А может просто утратил мотивацию или подустал.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
неожиданно
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное Челси или Бавария
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:33) #
  • 0
  •  (4)
online

Наелся видимо сливочных. И куда теперь интересно?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 14:33) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно пора когти рвать, фарт не вечен, тренер топ но и сопутствующие обстоятельства в ЛЧ, не повторились в чемпе Испании, Барсе два раза уступил.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 14:31) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
А в Зените ужо занято joy
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (4)
online

Правильно, главное вовремя уйти.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это нежданчик, и кто теперь в Реал ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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