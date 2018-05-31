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Флорентино Перес: решение Зидана покинуть "Реал" абсолютная неожиданность

Президент "Реала" Флорентино Перес признался, что решение главного тренера команды Зинедина Зидана покинуть клуб стало для него ударом.

"После победы в Лиге чемпионов это очень неожиданное решение, но мы можем лишь принять его с уважением. Оно стало ударом для меня, когда я узнал о нем. Я бы хотел переубедить Зинедина, но понимаю, что этому не бывать. Хочу поблагодарить тренера за все то, что он сделал для "Реала" в эти годы. Я не прощаюсь, я лишь говорю "до встречи". Если ему нужен небольшой отдых, он его заслужил", - цитирует президента "Реала" Marca

Сегодня на внеплановой пресс-конференции французский специалист объявил, что уходит с поста главного тренера "сливочных".
Теги: Зидан Флорентино Перес
Сегодня, 14:28
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(2)
№5 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 15:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
К нам вместо черчеса


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Поторопился Зенит с Семаком.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: AdreiPeterbyrg
ПСЖ? Манчестер? Сборная?

smile Алжира?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (4)

AdreiPeterbyrg,
ювентус или сборная франция!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ПСЖ? Манчестер? Сборная?
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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