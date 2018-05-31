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Флорентино Перес: решение Зидана покинуть "Реал" абсолютная неожиданность
Президент "Реала" Флорентино Перес признался, что решение главного тренера команды Зинедина Зидана покинуть клуб стало для него ударом.
"После победы в Лиге чемпионов это очень неожиданное решение, но мы можем лишь принять его с уважением. Оно стало ударом для меня, когда я узнал о нем. Я бы хотел переубедить Зинедина, но понимаю, что этому не бывать. Хочу поблагодарить тренера за все то, что он сделал для "Реала" в эти годы. Я не прощаюсь, я лишь говорю "до встречи". Если ему нужен небольшой отдых, он его заслужил", - цитирует президента "Реала" Marca
Сегодня на внеплановой пресс-конференции французский специалист объявил, что уходит с поста главного тренера "сливочных".
"После победы в Лиге чемпионов это очень неожиданное решение, но мы можем лишь принять его с уважением. Оно стало ударом для меня, когда я узнал о нем. Я бы хотел переубедить Зинедина, но понимаю, что этому не бывать. Хочу поблагодарить тренера за все то, что он сделал для "Реала" в эти годы. Я не прощаюсь, я лишь говорю "до встречи". Если ему нужен небольшой отдых, он его заслужил", - цитирует президента "Реала" Marca
Сегодня на внеплановой пресс-конференции французский специалист объявил, что уходит с поста главного тренера "сливочных".
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